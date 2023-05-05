Выходки Киркорова вышли на новый уровень: вот что он натворил при детях

Филипп Киркоров не перестает поражать публику. В последнее время артист лишь разочаровывает своих фанатов, которые уже и не знают, чего еще ждать от поп-короля.

Многие до сих пор не могут смириться с тем, что певец больше не жгучий брюнет, а блондин, похожий на старца. Не успели поклонники хоть немного оправиться от шока, как выходки экс-супруга Пугачевой вышли на новый уровень.

Артист записал видео, где похвастался подарками, которые получил от Наташи Королевой и Аники Керимовой на свой день рождения. Звезды приготовили для музыканта два цветастых халата в пол, которые он, по его признанию, намеревается носить дома.

Интернет-пользователи посчитали, что Киркоров, примеривший свои новые одеяния, которые больше подходят для прекрасных дам, выглядит крайне нелепо. И к тому же подает плохой пример своим детям — сыну Мартину и дочери Алле-Виктории.