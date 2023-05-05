Выходки Киркорова вышли на новый уровень: вот что он натворил при детях
Артист превзошел самого себя.
Филипп Киркоров не перестает поражать публику. В последнее время артист лишь разочаровывает своих фанатов, которые уже и не знают, чего еще ждать от поп-короля.
Многие до сих пор не могут смириться с тем, что певец больше не жгучий брюнет, а блондин, похожий на старца. Не успели поклонники хоть немного оправиться от шока, как выходки экс-супруга Пугачевой вышли на новый уровень.
Артист записал видео, где похвастался подарками, которые получил от Наташи Королевой и Аники Керимовой на свой день рождения. Звезды приготовили для музыканта два цветастых халата в пол, которые он, по его признанию, намеревается носить дома.
Интернет-пользователи посчитали, что Киркоров, примеривший свои новые одеяния, которые больше подходят для прекрасных дам, выглядит крайне нелепо. И к тому же подает плохой пример своим детям — сыну Мартину и дочери Алле-Виктории.
«Как цыганский барон», «Для чего мужику женские халаты, или он уже совсем не соображает», «Как смотрится по-деревенски, нет вкуса совсем. Какие-то бабские одеяния», — возмущаются в Сети.