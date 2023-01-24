Выходка Высоцкого на свадьбе повергнет в шок: такого в советском ЗАГСе не видели

Свою первую любовь Владимир Высоцкий встретил, когда еще был студентом Школы-студии МХАТ. Артист положил глаз на замужнюю даму — ею стала Изольда Жукова.

Молодая студентка также заинтересовалась очаровательным и улыбчивым юношей, каким тогда был Высоцкий. Отношения пары развивались стремительно: Изольда твердо решила уйти от мужа, чтобы быть рядом с новым возлюбленным.

Пара сыграла скромную свадьбу в апреле 1960 года. Новобрачные не купили кольца, а букетом невесты была охапка подснежников. Но все это меркнет по сравнению с выходкой Высоцкого, которая в советском ЗАГСе шокировала всех.

Во время церемонии бракосочетания артист не пожелал слушать классический марш Мендельсона. По этой причине молодоженам включили музыку из фильма «Укротительница тигров».

К слову, укротить Высоцкого Изольда так и не смогла. Певец все чаще тянулся к гитаре, которой уделял гораздо больше времени, чем жене. К тому же избранница артиста не нравилась его маме, что также приводило к ссорам. Впоследствии Владимир Семенович и вовсе увлекся другой — в итоге через пять лет брака супруги развелись.