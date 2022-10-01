Выходка Васильевой привела к трагедии: о «Самой обаятельной и привлекательной» готовы были забыть

Татьяна Васильева дебютировала в кино еще в 1972 году, сыграв небольшую роль учительницы в детском приключенческом фильме «Всмотритесь в это лицо». Но слава к актрисе пришла десятилетие спустя – после картины «Самая обаятельная и привлекательная». В знаменитой комедии Васильева сыграла психолога Сусанну. Но мало кто знает, как сильно артистка трепала нервы режиссеру фильма – Геральду Бежанову.

Васильева могла прийти на съемки, не выучив текст. А однажды и вовсе без предупреждения перекрасила волосы из блонда в рыжий цвет. Бежанов был в шоке и даже слег в больницу с микроинфарктом. Возвращать прежний цвет строптивая актриса отказалась – в одной из сцен фильма видно, что Татьяна Васильева то блондинка, то рыжая. В дальнейших эпизодах фильма Васильева появляется уже в шапочке.