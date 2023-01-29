Выходка Скалы Джонсона привела фанатов в восторг: сами бы на такое не решились

Многие считают, что звезды высшего эшелона в реальной жизни эгоистичные и избалованные особы. Возможно, отчасти это правда, но есть и приятные исключения.

Так, Дуэйн Скала Джонсон в обычной жизни оказался настоящим героем, как и его киноперсонажи. Актер продемонстрировал широту своей души, чем еще сильнее очаровал многочисленных поклонников. Правда, повторить широкий жест кумира вряд ли кто-то решится — просто не хватит денег.

Однажды Дуэйн пообещал отцу двоих детей, потерявшему жену, что подарит малышам рождественские презенты. Актер не просто сдержал свое слово. Чтобы «закрепить» результат, он вместе с коллегой Джоном Красински пожертвовал 5 миллионов долларов в фонд благотворительной организации, закупающей игрушки для одиноких отцов.

Широтой души может похвастаться еще один голливудский актер — Киану Ривз. Однажды актер купил для уборщика Рэндольфа Грегори целый магазин. Но скромный Ривз, конечно, умолчал о своем поступке. Об этом в соцсетях рассказал счастливый Грегори, который до сих пор не перестает благодарить артиста.