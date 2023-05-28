Выходка принцессы Дианы обернулась громким скандалом: этот поступок понравится каждому

Принцесса Диана часто заставляла нервничать обитателей Букингемского дворца. Однажды супруга принца Чарльза и вовсе сделала то, что привело королеву Елизавету II в неистовую ярость.

Леди Ди в большинстве случаев строго соблюдала королевский протокол, но бывали и редкие исключения. Порой монаршая особа была не прочь пошалить, в чем ее поддерживала близкая приятельница Сара Фергюсон, которая всегда отличалась довольно веселым нравом.

Особенно подруги отличились во время скачек Royal Ascot, на которых побывали в 1987 году. Диана и Сара шли позади другой своей подруги Лулу Блэкер и не придумали ничего лучше, чем пару раз ткнуть ее зонтиком прямо в пятую точку.

Эта выходка принцессы Уэльской обернулась грандиозным скандалом. Пресса пестрила заголовками, осуждающими поведение леди Ди, но та, судя по всему, ни о чем не жалела.