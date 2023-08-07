Выходка на грани: раздвинувший ноги Киркоров шокировал народ

Филипп Киркоров не раз поражал публику своим экстравагантным поведением. Он закатывал громкие скандалы, устраивал драки и появлялся на сцене в таких костюмах, что у особо впечатлительных зрителей волосы вставали дыбом.

Казалось бы, в последние годы эпатаж певца выражался главным образом в его внешности. Киркоров сменил имидж, сделал несколько операций и даже на специальном аппарате создал себе впечатляющий пресс.

Но артист, обладающий статусом звезды российской поп-музыки, стал считать себя абсолютно безнаказанным. В очередном выпуске видеоподкаста «Подкаст короля», гостьей которого стала Клава Кока, Киркоров закидывал ноги на стол, чтобы продемонстрировать свои модные кроссовки.

Поклонники осудили такое поведение артиста.

«Крыша у Фили, похоже, давно съехала», — заключили зрители подкаста.

Певец, без иронии называющий себя Примадонном российской эстрады, кажется, совсем не подвергает свое поведение какой-либо критике.