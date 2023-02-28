Выходка Миронова ужаснула россиян: такого отношения не заслужила ни одна женщина

Некоторым популярным и талантливым артистам свойственно вести себя высокомерно и даже надменно, поскольку окружающие люди редко находят в себе смелость возражать против слов или действий знаменитостей. Однако мало кто ожидал такого заносчивого поведения от добродушного Андрея Миронова.

Но Татьяна Догилева рассказала, что работа с этим актером была непростой. Во время создания фильма «Блондинка за углом» мужчина всегда издевательски подшучивал над ней и прямо заявлял, что его коллегой должна быть совершенно другая девушка. Из-за постоянных насмешек и сомнений в профессиональности артистки на съемочной площадке воцарилась не самая благоприятная атмосфера.

В конце концов исполнительница главной роли не выдержала и объяснила Миронову, что устала мириться с унизительными репликами в свой адрес. Тогда знаменитый актер улыбнулся и признался, что так происходит из-за симпатии. Но это откровение вряд ли стоило всех переживаний, которые пришлось испытать Догилевой.