Выходка матери Королевой шокировала народ: такого не позволял себе никто

Умение эпатировать публику досталось Наташе Королевой от ее скандальной матери Людмилы Порывай. Кажется, с что каждым годом выходки пожилой женщины становятся все более вызывающими.

Недавно она появилась на юбилее любимой дочери. Вечеринка оказалась очень шумной и не отличалась от других празднований звездной семьи. Однако в этот раз все внимание было приковано к родительнице именинницы. В то время как Тарзан энергично топтал ногами виноград, его теща решила незаметно своровать целую гроздь. Она неожиданно появилась из-за спин гостей и быстро взяла ягоды из-под пятки стриптизера.

Этот случай попал на видео и разлетелся по Сети. Россиян шокировала несдержанность эпатажной дамы. А многие посоветовали матери Королевой угомониться и напомнили о ее приличном возрасте. Впрочем, скромность никогда не была отличительной чертой Людмилы Ивановны.