Выходка «крестного отца» сегодня заставит улыбнуться: во время съемок актеры рыдали

Довольно часто у гениальных артистов весьма скверный характер. И Марлон Брандо не был исключением. Особенно сильно это проявлялось в ходе съемок.

Так, во время работы на криминальной драмой «Крестный отец» актер поразил коллег своими странными капризами. Он не хотел учить реплики своего персонажа, поэтому нередко отходил от сценария. Однако иногда было важно говорить по заранее написанному тексту. Тогда другие артисты были вынуждены держать подсказки для голливудской звезды. А некоторым приходилось помещать шпаргалки прямо себе в рот.

Эти неудобства раздражали коллег Марлона, которые с трудом сдерживали свое негодование. Они считали харизматичного красавца самодуром и впоследствии отзывались о нем очень резко. К тому же в те времена процесс съемок был сложнее, и режиссеры нервничали гораздо больше. По этой причине выходки Брандо были еще более раздражающими. Хотя сегодня такое эксцентричное поведение на площадке вызвало бы лишь смех.