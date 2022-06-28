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Выходка Королевой заставила россиян схватиться за голову: такого не ожидал никто

28 июня 2022 10:30
Выходка Королевой заставила россиян схватиться за голову: такого не ожидал никто

Поклонники не остались в восторге от действий артистки.

Наташа Королева столкнулась с критикой из-за рекламы своего онлайн-марафона. Соответствующими публикациями знаменитость поделилась в социальных сетях.

Вот уже несколько дней певица активно рассказывает о собственной разработке. Программа нацелена на улучшение жизни на всех уровнях: как уверена Королева, ее курс улучшит здоровье и избавит от психологических проблем. В качестве подтверждения Наташа публикует части марафона. Например, она поделилась коротким видео с прыжками, которые делает в замедленной съемке.

Как отметили пользователи Сети, подобное видео выглядит весьма «странно». Многие фанаты не поняли, почему Королева решила прорекламировать курс именно таким образом, ведь, как они считают, ролик акцентирует внимание лишь на несовершенствах фигуры артистки.

«Когда радуешься, что под тобой не провалится пол», — иронизируют интернет-пользователи.

Также многие поклонники признались, что не планируют покупать курс у знаменитости. По их словам, Королева таким образом пытается лишь стать богаче и пошла по пути других звезд, запустивших подобные программы.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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