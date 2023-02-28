Выходка Киркорова повергла народ в шок: перещеголял даже «розовую кофточку»

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров нередко оказывался зачинщиком скандалов. Так, случай с «розовой кофточкой» уже давно вошел в историю. А на днях артист снова отличился своим не самым примерным поведением.

Это произошло на шоу «Маска». Филипп Бедросович не сдержал своих эмоций в адрес одной конкурсантки. Гневную тираду в исполнении Киркорова пришлось выслушать участнице в костюме Лисенка. Сначала она поинтересовалась у певца, не смущает ли его слово «самодур», видимо, обращенное к нему.

В ответ на это экс-супруг Аллы Пугачевой пришел в ярость и набросился на Лисенка с гневной отповедью. Киркоров вспылил и раздраженно сказал участнице: «Сама дура!» Филипп Бедросович не успокоился и после выступления конкурсантки. Он сказал, что она поет как бездарность. При этом артист отметил, что Лисенок дико обаятельный. В конце Киркоров посоветовал участнице научиться петь к следующему сезону.

Пока артист метал молнии, остальные члены жюри растерянно переглядывались друг с другом, не зная, как реагировать на выходку певца. Поклонники шоу были в таком же шоке и отметили, что этот случай переплюнет легендарную «розовую кофточку».