Выходка Киркорова обескуражила россиян: похлеще истории с розовой кофточкой

Филипп Киркоров любит не только петь, но и устраивать скандалы. Чего только стоит конфликт поп-короля с журналисткой, которой досталось за то, что на пресс-конференцию со звездой она пришла в розовой кофточке. Однако оказалось, что экс-супруг Пугачевой способен на большее.

Музыкант не поленился составить себе довольно обширный райдер. Перечень требований Киркорова к организаторам его выступлений настолько обширен, что однажды у одного из промоутеров при распечатывании этого списка закончилась бумага в факсе. Но, как пишет Дзен-канал «КиноМеломан», это еще не все, чем отличился артист.

Однажды Киркоров и вовсе придрался к размеру икринок на своем бутерброде. Подобная выходка обескуражила россиян. «Штангенциркуль что ли всегда с собой, чтобы размер икринок мерить? Или глаз-алмаз?» — посмеялся над исполнителем один из пользователей Сети.