Выходка Гурченко вызовет неподдельное восхищение: вот как надо сдавать экзамены

Людмила Гурченко сразу же после школы отправилась поступать в московские театральные вузы. Она сдавала сразу несколько экзаменов, но самыми сложными для нее оказались испытания во ВГИКе.

Дело в том, что молодая Гурченко не подходила по образу в один из главных институтов страны. Она выглядела чересчур провинциально, что не казалось интересным преподавателям, поэтому они с первых минут не были в восторге от будущей студентки. А когда артистка начала читать монолог, чем раньше не занималась, то они сразу же попросили ее покинуть сцену.

Однако будущая звезда экрана не собиралась так просто уходить. Она решила, что обязательно должна запомниться экспертам, поэтому начала танцевать и петь, несмотря на запреты преподавателей. В течение нескольких минут она показала все танцы, которые знала, и планировала даже запрыгнуть на люстру.

«Подскочила к роялю, начала играть. Пела и мужскими, и женскими голосами, подражала всем певцам и певицам, которых я знала», — вспоминала артистка.

В итоге она произвела должное впечатление на комиссию. По словам самой Гурченко, день, когда ее взяли во ВГИК, стал самым счастливым днем в ее жизни.