Выходка Гафта могла закончиться для звезды «Служебного романа» трагедией: дошло до драки

Валентин Гафт запомнился всем не только своим актерским талантом, но и непростым нравом. Артист всегда предпочитал говорить в лицо все, что думает, и порой был слишком требователен к окружающим.

Многие до сих пор обсуждают историю о том, как Гафт повздорил с актрисой Людмилой Ивановой, известной по роли Шурочки в фильме «Служебный роман». Все случилось во время спектакля под названием «Из записок Лопатина», где Валентин Иосифович и Марина Неелова была задействованы в главных ролях.

Вдруг посреди действия актеры и зрители в зале услышали пение Ивановой. Оказалось, что звезда забыла закрыть дверь в своей гримерке и принялась сочинять очередную песню. Гафт не смог вытерпеть такую выходку и набросился на артистку с кулаками. Та не растерялась и дала отпор коллеге по цеху.

Драка могла бы закончиться для Ивановой трагедией, но обернулась лишь тем, что ей сделали выговор. Актриса же затаила на Гафта обиду, которая, стоит отметить, была взаимной. Впрочем, со временем артисты смогли забыть о неприятном инциденте и наладили свои отношения.