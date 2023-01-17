Выходка Евстигнеева во время съемок «Место встречи изменить нельзя» аукнулась каждому

Актеры не просто так снискали репутацию капризных особ. Нередко режиссерам приходится идти на компромиссы, перечеркивая свои изначальные идеи и планы. Это произошло и на съемках легендарной картины «Место встречи изменить нельзя».

Так, в роли вора Ручечника снялся именитый артист Евгений Евстигнеев. Однако в одной сцене его одежда вовсе не соответствует послевоенной моде — на актере был чешский костюм прямиком из 70-х, то есть из того времени, когда шли съемки фильма. Но это не промах режиссера Станислава Говорухина. Изначально костюмеры хотели нарядить Евстигнеева по моде 40-х, когда разворачивались действия фильма. Для него сшили специальный пиджак с широкими плечами и соответствующие той эпохи брюки. Однако после примерки актер наотрез отказался облачаться в эту одежду. Евстигнеев настоял на том, чтобы в кадре он появился в своем фирменном костюме.

Говорухин не стал спорить с артистом и пошел у него на поводу. В итоге образ Ручечника выбивается из общей картины и «смазывает» впечатление от фильма, ведь из-за этого «ляпа» вся картина выглядит куда менее достоверно.