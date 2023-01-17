Выходка Евстигнеева во время съемок «Место встречи изменить нельзя» аукнулась каждому
Режиссер не мог ему возразить.
Актеры не просто так снискали репутацию капризных особ. Нередко режиссерам приходится идти на компромиссы, перечеркивая свои изначальные идеи и планы. Это произошло и на съемках легендарной картины «Место встречи изменить нельзя».
Так, в роли вора Ручечника снялся именитый артист Евгений Евстигнеев. Однако в одной сцене его одежда вовсе не соответствует послевоенной моде — на актере был чешский костюм прямиком из 70-х, то есть из того времени, когда шли съемки фильма. Но это не промах режиссера Станислава Говорухина. Изначально костюмеры хотели нарядить Евстигнеева по моде 40-х, когда разворачивались действия фильма. Для него сшили специальный пиджак с широкими плечами и соответствующие той эпохи брюки. Однако после примерки актер наотрез отказался облачаться в эту одежду. Евстигнеев настоял на том, чтобы в кадре он появился в своем фирменном костюме.
Говорухин не стал спорить с артистом и пошел у него на поводу. В итоге образ Ручечника выбивается из общей картины и «смазывает» впечатление от фильма, ведь из-за этого «ляпа» вся картина выглядит куда менее достоверно.