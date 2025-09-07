Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Выходит далеко за рамки»: хоррор со звездой вселенной «Властелина колец» назвали одним из лучших за последние 10 лет — 92% на Tomatometer

«Выходит далеко за рамки»: хоррор со звездой вселенной «Властелина колец» назвали одним из лучших за последние 10 лет — 92% на Tomatometer

7 сентября 2025 18:30
«Выходит далеко за рамки»: хоррор со звездой вселенной «Властелина колец» назвали одним из лучших за последние 10 лет — 92% на Tomatometer

Фильм, погружающий в религиозное безумие.

Иногда самые страшные фильмы — это те, где реальный мир искажен через призму больного сознания. Так можно сказать про ленту «Святая Мод» (или «Спасительница») 2019 года.

Картина дебютантки Роуз Гласс, показанная на международных фестивалях, моментально вызвала восторг критиков. Ее называли «свежим дыханием в жанре» и одним из самых неожиданных хорроров последних лет.

Сегодня фильм уже успел попасть во все топы лучших ужастиков десятилетия, а его рейтинг на Rotten Tomatoes держится на уровне 92% свежести.

О чем фильм

Главная героиня — медсестра Мод (Морвет Кларк, будущая Галадриэль из сериала «Властелин колец: Кольца власти»). После личной трагедии она устраивается сиделкой к умирающей женщине. Ее медленно убивает рак.

Пациентку играет Дженнифер Эль — актриса, знакомая зрителям по роли Элизабет Беннет в легендарной экранизации «Гордости и предубеждения».

Ее героиня, потеряв надежду на спасение, с легкой иронией называет Мод «святой» и «спасительницей». Для девушки, глубоко религиозной и все более нестабильной, это становится откровением. Она решает, что Бог послал ее с миссией — спасти душу умирающей.

«Выходит далеко за рамки»: хоррор со звездой вселенной «Властелина колец» назвали одним из лучших за последние 10 лет — 92% на Tomatometer

Не просто хоррор

С первых минут кажется, что нас ждет очередная камерная история: две женщины, замкнутое пространство, нарастающая одержимость и, как итог, трагический финал. Но в середине фильма сюжет резко поворачивает в сторону, и концовка кажется в более непредсказуемой.

Весь ужас рождается из напряжения, веры, одиночества и психологического срыва. И именно это делает фильм куда более жутким, чем привычные хорроры. Необычную, цепляющую концепцию оценили и многие зрители.

Эта жуткая история выходит далеко за рамки стандартного кино на тему религиозного фанатизма, — говорят они.

Хвалят также и завораживающую операторскую работу, скромное, но точное использование эффектов, и, конечно, талантливую актерскую игру. Поклонники пощекотать нервишки пришли точно по адресу.

Ранее мы писали: Малоизвестный хоррор называли «Очень странными делами» для взрослых, но Netflix закрыл его уже на 1-м сезоне — фаны возмущаются 4-й год

Фото: Кадры из фильма «Спасительница» (2019 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Идеальное завершение»: на последнюю часть «Заклятия» точно стоит сходить в кино — зрители в зале визжали от страха «Идеальное завершение»: на последнюю часть «Заклятия» точно стоит сходить в кино — зрители в зале визжали от страха Читать дальше 4 сентября 2025
Финал «Заклятия», новая «Иллюзия обмана» и Sci-Fi с Джаредом Лето: самые ожидаемые премьеры осени-2025, о которых будут говорить все Финал «Заклятия», новая «Иллюзия обмана» и Sci-Fi с Джаредом Лето: самые ожидаемые премьеры осени-2025, о которых будут говорить все Читать дальше 8 сентября 2025
Наоми Уоттс мечтает о сиквеле этой криминальной драмы Давида Кроненберга — в ней актриса сыграла русскую шпионку Наоми Уоттс мечтает о сиквеле этой криминальной драмы Давида Кроненберга — в ней актриса сыграла русскую шпионку Читать дальше 8 сентября 2025
Самая спокойная сцена «007: Спектр» — умная отсылка к «Бесславным ублюдкам»: и только Бонд третий лишний Самая спокойная сцена «007: Спектр» — умная отсылка к «Бесславным ублюдкам»: и только Бонд третий лишний Читать дальше 8 сентября 2025
В стиле «Крестного отца»: лучшие криминальные драмы, которые ничем не хуже эпика Копполы В стиле «Крестного отца»: лучшие криминальные драмы, которые ничем не хуже эпика Копполы Читать дальше 8 сентября 2025
В них никто не верил, а зря: самые необычные кастинг-решения, которым принесли фильмам мировую популярность В них никто не верил, а зря: самые необычные кастинг-решения, которым принесли фильмам мировую популярность Читать дальше 7 сентября 2025
У этого романа Стивена Кинга планировались аж три адаптации — все три свернули, и в целом это логично У этого романа Стивена Кинга планировались аж три адаптации — все три свернули, и в целом это логично Читать дальше 7 сентября 2025
Ни дня без настоящего маньяка: от этих 5 леденящих душу триллеров буквально невозможно оторваться (они про реальных убийц) Ни дня без настоящего маньяка: от этих 5 леденящих душу триллеров буквально невозможно оторваться (они про реальных убийц) Читать дальше 7 сентября 2025
У этого триллера высочайший рейтинг и он — эталон, но криминалист бы смеялся во время просмотра: насобирали целых 18 ляпов в «Молчании ягнят» У этого триллера высочайший рейтинг и он — эталон, но криминалист бы смеялся во время просмотра: насобирали целых 18 ляпов в «Молчании ягнят» Читать дальше 7 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше