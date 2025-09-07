«Выходит далеко за рамки»: хоррор со звездой вселенной «Властелина колец» назвали одним из лучших за последние 10 лет — 92% на Tomatometer

Иногда самые страшные фильмы — это те, где реальный мир искажен через призму больного сознания. Так можно сказать про ленту «Святая Мод» (или «Спасительница») 2019 года.

Картина дебютантки Роуз Гласс, показанная на международных фестивалях, моментально вызвала восторг критиков. Ее называли «свежим дыханием в жанре» и одним из самых неожиданных хорроров последних лет.

Сегодня фильм уже успел попасть во все топы лучших ужастиков десятилетия, а его рейтинг на Rotten Tomatoes держится на уровне 92% свежести.

О чем фильм

Главная героиня — медсестра Мод (Морвет Кларк, будущая Галадриэль из сериала «Властелин колец: Кольца власти»). После личной трагедии она устраивается сиделкой к умирающей женщине. Ее медленно убивает рак.

Пациентку играет Дженнифер Эль — актриса, знакомая зрителям по роли Элизабет Беннет в легендарной экранизации «Гордости и предубеждения».

Ее героиня, потеряв надежду на спасение, с легкой иронией называет Мод «святой» и «спасительницей». Для девушки, глубоко религиозной и все более нестабильной, это становится откровением. Она решает, что Бог послал ее с миссией — спасти душу умирающей.

Не просто хоррор

С первых минут кажется, что нас ждет очередная камерная история: две женщины, замкнутое пространство, нарастающая одержимость и, как итог, трагический финал. Но в середине фильма сюжет резко поворачивает в сторону, и концовка кажется в более непредсказуемой.

Весь ужас рождается из напряжения, веры, одиночества и психологического срыва. И именно это делает фильм куда более жутким, чем привычные хорроры. Необычную, цепляющую концепцию оценили и многие зрители.

Эта жуткая история выходит далеко за рамки стандартного кино на тему религиозного фанатизма, — говорят они.

Хвалят также и завораживающую операторскую работу, скромное, но точное использование эффектов, и, конечно, талантливую актерскую игру. Поклонники пощекотать нервишки пришли точно по адресу.

