Выходил на сцену без ног: трагедия Ксан Ксаныча из «Девчат» ошеломит каждого

Славу и народную любовь Виктору Байкову принесли два проекта — фильм «Девчата» и сериал «Кабачок „13 стульев“». Также актер часто появлялся и на театральной сцене, несмотря на то, что для него это был самый настоящий подвиг.

Был в жизни звезды период, когда он отказался от актерской профессии. Чтобы обеспечивать семью, артист устроился на фабрику детской книги. Без сцены он продержался два года, а после начал играть в Театре Сатиры.

Ксан Ксаныч из «Девчат» был готов на любые роли, лишь бы чувствовать себя реализованным в профессии и нужным любимому зрителю. В конце 80-х у знаменитости начались серьезные проблемы со здоровьем: актеру диагностировали сахарный диабет. К тому же у него развилось серьезное заболевание ног, которое привело к ампутации. Но даже это не заставило Байкова завершить карьеру.

Друзья и коллеги помогли актеру приобрести качественные протезы, а режиссеры и сценаристы создавали роли специально под артиста. Зрители даже не догадывались о том, что Байков, который играл на сцене преимущественно сидя, был лишен обеих ног.