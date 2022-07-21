Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Выход на сцену под угрозой: новый ультиматум Степаненко предали огласке

Выход на сцену под угрозой: новый ультиматум Степаненко предали огласке

21 июля 2022 10:45
Выход на сцену под угрозой: новый ультиматум Степаненко предали огласке

Артистка не смогла забыть старые обиды.

Елена Степаненко примет участие в фестивале «Юморина», только если не встретится там с Евгением Петросяном. Ранее появилась информация, что знаменитости могут оказаться на одной сцене.

Не так давно организаторы предстоящего события взбудоражили поклонников, анонсировав выступление Петросяна и Степаненко. Как решили фанаты, артистка остыла к своему бывшему супругу и согласилась разделить с ним концерт. Однако, как оказалось, она до сих пор не простила Петросяна и из-за этого поставила продюсерам весьма категоричный ультиматум.

Степаненко заявила, что приедет в Сочи на концерт, только если не пересечется с комиком. Из-за этого организаторам пришлось пойти на исправление сценария: теперь артистка будет блистать на сцене первые два дня, а после нее появится Петросян.

Сам Петросян пока никак не комментировал ситуацию и свое участие в фестивале. По данным портала Prozvezd.info, на побережье Черного моря он приедет в компании своей жены Татьяны Брухуновой и сына Вагана.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста? Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста? Читать далее 27 июля 2022
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать Читать далее 27 июля 2022
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко «В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко Читать далее 27 июля 2022
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения Читать далее 27 июля 2022
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец Читать далее 27 июля 2022
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее «Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее Читать далее 27 июля 2022
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены «С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены Читать далее 27 июля 2022
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе Читать далее 27 июля 2022
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым «Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым Читать далее 27 июля 2022
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу Читать далее 27 июля 2022
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным «Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным Читать далее 27 июля 2022
Related video