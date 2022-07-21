Выход на сцену под угрозой: новый ультиматум Степаненко предали огласке

Елена Степаненко примет участие в фестивале «Юморина», только если не встретится там с Евгением Петросяном. Ранее появилась информация, что знаменитости могут оказаться на одной сцене.

Не так давно организаторы предстоящего события взбудоражили поклонников, анонсировав выступление Петросяна и Степаненко. Как решили фанаты, артистка остыла к своему бывшему супругу и согласилась разделить с ним концерт. Однако, как оказалось, она до сих пор не простила Петросяна и из-за этого поставила продюсерам весьма категоричный ультиматум.

Степаненко заявила, что приедет в Сочи на концерт, только если не пересечется с комиком. Из-за этого организаторам пришлось пойти на исправление сценария: теперь артистка будет блистать на сцене первые два дня, а после нее появится Петросян.

Сам Петросян пока никак не комментировал ситуацию и свое участие в фестивале. По данным портала Prozvezd.info , на побережье Черного моря он приедет в компании своей жены Татьяны Брухуновой и сына Вагана.