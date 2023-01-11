Выход на сцену обернулся трагедией: Елена Проклова вышла на связь из больницы

Елена Проклова вновь заставила своих поклонников переживать за ее здоровье. В прошлом году артистка перенесла инсульт, а теперь столкнулась с новой бедой.

Звезда экрана вышла на связь с журналистами из Боткинской больницы и рассказала, что один из ее недавних выходов на сцену обернулся трагедией. Проклова заменяла коллегу в одном из спектаклей и на первой же репетиции сильно подвернула ногу.

Несмотря на травму, актриса доиграла до конца, но в результате нарвалась на серьезные последствия. За помощью к медикам она обратилась лишь на следующие сутки, выяснив, что у нее перелом. Врачи наложили знаменитости гипс, но даже это не заставило ее взять небольшой отпуск.

Последующие пять спектаклей Проклова отработала на коляске. По словам Елены Игоревны, ей пришлось пережить операцию, в ходе которой медики установили ей специальную пластину. «Обещали, что скоро буду в строю», — подытожила она в беседе с Telegram-каналом «Звездач ».