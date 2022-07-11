Выход на сцену обернулся провалом: Анна Асти опозорилась на всю страну
Певица расплакалась в прямом эфире.
Анна Асти, которая только в этом году начала сольную карьеру, переживает эмоционально сложный период. Ранее она признавалась, что скучает по группе Artik & Asti, в которой она выступала около 10 лет. А выход ее сольной пластинки обернулся скандалом: Ирина Дубцова обвинила авторов хитов для молодой певицы в плагиате, заметив, что названия и даже строчки песен были взяты из ее творчества.
Стресс, насыщенный график и отзывы критиков привели к тому, что выход певицы на сцену в эфире «Русского радио» обернулся провалом. Во время исполнения одной из песен Асти прослезилась. В результате она не смогла допеть даже куплет песни, так как эмоции взяли верх.
«Бомбануло», — заявила Анна.
Как выяснилось, песня «Анечка» написана в том числе по воспоминаниям, связанным с семьей Асти и ее бабушкой. В прошлом году пожилой женщины не стало, и исполнительница тяжело пережила эту утрату. До сих пор ей трудно сдерживать слезы, когда она начинает петь столь личную композицию.