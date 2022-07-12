Выход на публику расставил все точки над «i»: планы Урганта на будущее раскрыты

Андрей Ургант прокомментировал планы на будущее своего сына Ивана Урганта. Вот уже несколько месяцев телеведущий не появляется на публике.

С середины февраля этого года в эфир перестало выходить шоу артиста «Вечерний Ургант». Сам телеведущий при этом прекратил и другую свою работу: его больше нельзя увидеть на мероприятиях, он также не появляется в других проектах в качестве гостя. Как утверждали многие, артист намерен покинуть страну из-за сложностей в карьере, однако не так давно он появился в качестве ведущего на благотворительной премии и вновь заставил говорить о себе. По словам Урганта-старшего, на самом деле все домыслы об отъезде его наследника не являются правдой, а сам он даже не думает о работе в другой стране.

«Он собирается не только продолжать тут карьеру, он и не прекращал работу», — рассказал Андрей Ургант «Комсомольской правде ».

Также прославленный артист подчеркнул, что в будущем проект его сына обязательно вернется на телеэкраны, а его закрытие — это лишь временная мера.