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Выгонят потрясающую актрису: скандал в «Ленкоме» обрастает жуткими деталями

17 июня 2023 16:30
Выгонят потрясающую актрису: скандал в «Ленкоме» обрастает жуткими деталями

Известного актера уличили во лжи.

Стас Садальский пролил свет на бесчинства, творящиеся в стенах «Ленкома». Артист обнародовал подробности жуткого скандала, жертвой которого стала его прославленная коллега по цеху.

В ЖЖ Садальский сообщил, что директор театра Марк Варшавер заставил уволиться Марию Миронову. Шоумен подчеркнул, что перед руководством артисты бессильны. К тому же он предположил, кто станет следующей жертвой горе-начальника.

По уверению звезды, после того как Варшавер в два счета расправился с Мироновой, он возьмется за дочку ныне покойного Марка Захарова Александру.

«На очереди тоже потрясающая актриса!» — предупредил публику Садальский.

Важно отметить, что Миронова выступила с опровержением слов шоумена. Народная артистка подчеркнула, что отказалась от работы в театре по собственному желанию. Актриса отметила, что занята в съемках, работает над собственным спектаклем и занимается воспитанием трехлетнего сына. Из-за своей занятости она и отказалась от сотрудничества с «Ленкомом».

Фото: Global Look Press
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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