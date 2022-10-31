Выгода очевидна: почему Александр Збруев признал незаконную дочь

Александр Збруев уже много лет живет в браке с актрисой Людмилой Савельевой. Крепкие семейные узы не помешали ему крутить служебные романы. Большинство из интрижек остались на уровне слухов. Однако тот факт, что пассия Збруева Елена Шанина родила от него в 1992 году дочку Таню, уже было сложно отрицать.

Разразился жуткий скандал. Савельева нашла в себе силы простить неверного мужа, к тому же он и сам не собирался уходить из семьи и даже давать фамилию внебрачной дочери. Татьяна пошла по стопам родителей и в 2014 году окончила ГИТИС. Тогда же встал вопрос о ее трудоустройстве в театр.

Руководитель «Ленкома» Марк Захаров, очень уважающий династии, готов был взять девушку в труппу как представительницу театрального рода. Збруев решил помочь дочери и разрешил ей использовать свою фамилию. Выгода для нее была очевидна: вот уже 8 лет в «Ленкоме» служит Татьяна Збруева.

«До поступления в труппу она носила мою фамилию — Шанина», — объяснила Елена в шоу «2 Верник 2».

Более того, в этом году Татьяна вышла замуж за предпринимателя. И под венец ее согласился отвести звездный отец.