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Выгода для Галкина очевидна: вот почему у Замка Пугачевой нет адреса

8 июля 2022 10:00
Выгода для Галкина очевидна: вот почему у Замка Пугачевой нет адреса

Шикарный особняк не имеет кадастрового номера.

Роскошный замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина по документам оказался «домом-призраком». Как выяснилось, точного адреса у объекта нет. Хотя местоположение особняка в деревне Грязь хорошо знают и местные жители, и поклонники Примадонны. Дошло даже до того, что почта певице приходит просто с указанием названия деревни и с пометкой «Пугачевой А.Б.».

Строительством замка долгое время занимался Максим Галкин. И эксперты говорят, что в отсутствии номера у дома для юмориста есть определенная выгода. Если бы особняк был официально зарегистрирован, то были бы сведения о площади, собственниках, а также о кадастровой стоимости. И узнать это могли бы все желающие. Сейчас даже точный метраж замка до сих пор никому неизвестен.

Кстати, как узнала «Комсомольская правда», Галкин также владеет квартирой в Москве, рыночная стоимость которой начинается от 45 млн рублей. В этих апартаментах, которые комик купил еще 17 лет назад, он до сих пор прописан.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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