Выгнали уже из трех школ: вся страна сочувствует Пьехе из-за проблемного сына

Стас Пьеха и модель Наталья Горчакова стали родителями в 2014 году, когда на свет появился их сын Петр. После расставания пары воспитанием мальчика занялась его мать, однако, как уверены поклонники, материнство оказалось для нее чересчур сложным.

По словам Горчаковой, их с Пьехой сын был вынужден сменить уже три школы из-за хулиганства. Ребенок постоянно спорит с педагогами, нецензурно выражается и не соблюдает никаких правил приличия.

«Внесистемный... хулиганистый», — именно так охарактеризовала модель наследника в шоу «Звезды сошлись».

Как отметили фанаты, бывшим супругам нужно как можно скорее взяться за воспитание ребенка. И если этого не сделать, то Петя непременно вырастет с большим количеством проблем. А его поведение бросает тень на семью отца.