Выгнали с позором: почему Кончаловский не смог доснять фильм со Сталлоне в Голливуде

Андрей Кончаловский — режиссер с мировым именем. Но даже в его творческой биографии случались досадные провалы. В свое время киношника выгнали поганой метлой с «фабрики грез».

Постановщик миллион раз пожалел о том, что подписался на работу с крупнейшей киностудией Warner Brothers. Ему поручили съемки комедийного боевика «Танго и Кэш», главными звездами которого стали Сильвестр Сталлоне и Курт Рассел.

И если с популярными актерами Кончаловскому удалось найти общий язык, то с руководством студии не заладилось. Муж Юлии Высоцкой покорно мирился с тем, что Сталлоне постоянно диктовал, как правильно его снимать, но сойтись во взглядах с продюсерами никак не мог.

Доснять проект советскому режиссеру не дали. Когда производство фильма было проведено на 70 процентов, Андрея Сергеевича выгнали из Голливуда с позором. Впрочем, он сам ничуть не расстроился, а, напротив, был только рад тому, что весь этот кошмар закончился.