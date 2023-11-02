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Выгнали с позором: почему Кончаловский не смог доснять фильм со Сталлоне в Голливуде

2 ноября 2023 06:15
Выгнали с позором: почему Кончаловский не смог доснять фильм со Сталлоне в Голливуде

Работа на задалась.

Андрей Кончаловский — режиссер с мировым именем. Но даже в его творческой биографии случались досадные провалы. В свое время киношника выгнали поганой метлой с «фабрики грез».

Постановщик миллион раз пожалел о том, что подписался на работу с крупнейшей киностудией Warner Brothers. Ему поручили съемки комедийного боевика «Танго и Кэш», главными звездами которого стали Сильвестр Сталлоне и Курт Рассел.

И если с популярными актерами Кончаловскому удалось найти общий язык, то с руководством студии не заладилось. Муж Юлии Высоцкой покорно мирился с тем, что Сталлоне постоянно диктовал, как правильно его снимать, но сойтись во взглядах с продюсерами никак не мог.

Доснять проект советскому режиссеру не дали. Когда производство фильма было проведено на 70 процентов, Андрея Сергеевича выгнали из Голливуда с позором. Впрочем, он сам ничуть не расстроился, а, напротив, был только рад тому, что весь этот кошмар закончился.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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