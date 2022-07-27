Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе

Алина Загитова рассказала подробности работы с Этери Тутберидзе. Как оказалось, та не стала терпеть многочисленные травмы своей подопечной.

По словам фигуристки, в самом начале карьеры, когда только приехала из Ижевска в Москву, она не могла справиться с тяжелыми нагрузками. Загитова регулярно травмировалась, а один раз сломала руку и ногу, из-за чего выбыла из тренировочного процесса на весьма продолжительное время. Как оказалось, это не устроило Тутберидзе, которая приняла решение расстаться со своей подопечной.

«На первой же тренировке Этери Георгиевна говорит мне: „Я вас выгоняю“», — цитирует слова спортсменки портал «7 дней ».

При этом чуть позже Тутберидзе все же изменила свое решение. Спустя некоторое время она вновь взяла Загитову в свою группу. Как призналась сама фигуристка, она так и не поняла причину этого поступка, но благодарна тренеру.