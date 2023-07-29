Выгнали из театра со скандалом: репутация Прилучного не будет прежней после этого инцидента

С отечественным кинематографом Павел Прилучный давно на «ты», а вот с театральными подмостками у звезды экрана не сложилось. Вскрылись подробности грандиозного скандала, из-за которого артиста погнали из театра.

Актерское образование Прилучный получал в Школе-студии МХАТ на курсе Константина Райкина. Учеба давалась артисту хорошо: он был одним из лучших студентов. Но однажды между Павлом и педагогом пробежала черная кошка.

Во время репетиции Прилучный получил травму. Уже дома из-за поврежденной ноги актер упал прямо на нож, лежащий на кухонном столе. В результате знаменитость госпитализировали.

В стенах больницы Павел провел две недели, а после выписки уехал домой в Новосибирск. Райкин же решил провести выступление на неделю раньше, поэтому, не обнаружив актера в общежитии, пришел в бешенство.

Константин Аркадьевич заявил Прилучному, что настоящий актер должен играть в любом состоянии, и снял его со всех ролей. Тогда Павел понял, что в «Сатириконе» ему ловить больше нечего, и забрал документы из образовательного учреждения.

И хоть репутация актера после этого инцидента не будет прежней, о случившемся он вряд ли пожалел. Артист отметил, что в тот момент ни он, ни Райкин не смогли сдержать эмоций.