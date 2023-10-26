Выгнали из самолета с грудничком: известный комик в бешенстве от случившегося

Илья Соболев рассказывает о своей жизни не только со сцены стендап-клубов, но и в различных шоу. Артист делится своей личной жизнью и карьерными успехами, а не так давно поразил публику неожиданной историей, которая произошла с его семьей на борту самолета.

По словам знаменитости, не так давно он в компании супруги Натальи и их новорожденного сына Вани решил отправиться в путешествие. И на стойке регистрации изменил билет жены и малыша до бизнес-класса. Однако уже на борту самолета стюарды решили забрать мальчика от его мамы.

«Я лечу и знать не знаю про то, что ребенок теперь „привязан“ ко мне. Тут подходит старший бортпроводник и сообщает, что ребенка нужно забрать от матери», — рассказывает Соболев в «Шоу Воли».

В итоге сотрудники авиакомпании даже планировали снять семью с рейса и вызвать полицию, но конфликт удалось разрешить. Поклонники же не прошли мимо неожиданной истории. Обсуждая выпуск, они поддержали кумира и порекомендовали ему отправиться в суд, чтобы восстановить справедливость.