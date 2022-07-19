«Выгляжу комично»: Цискаридзе не стал молчать о закате карьеры

Николай Цискаридзе рассказал о проблемах с внешностью. Как оказалось, артист смог принять свои возрастные изменения.

По словам танцора, он спокойно относится к большинству перемен, которые приносит его возраст. Артист уже несколько лет как официально завершил карьеру и не страдает из-за появляющейся седины. Цискаридзе даже смирился с изменениями в своей физической форме, из-за которых, например, уже не может похвастаться фигурой на пляже.

«Я уже выгляжу немного комично: ноги все той же феноменальной формы и верх, который изменился и не подходит к этим идеальным ногам», — цитирует слова танцора портал Psychologies .

При этом Цискаридзе признался, что в последнее время все чаще задумывается о смене гардероба. Якобы он ощущает себя странно в обтягивающих джинсах, которые носил на пике карьеры, ведь теперь его тело не соответствует подобным нарядам. Поэтому Николай все чаще выбирает себе более свободные и расслабленные образы.