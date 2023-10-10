«Выгляжу как дурак»: Агутин неожиданно повел себя на съемках рекламы

Большинство знаменитостей наряду с концертами, съемками в кино и телепередачах подрабатывают участием в рекламных роликах. Брендам выгодно привлекать популярных личностей, однако порой работать со звездами бывает непросто. Известный продюсер пожаловалась на Леонида Агутина.

Анастасия Балайкина много лет трудится в сфере рекламы. Специалист признается, что съемки с Агутиным были особенно сложными. Оказывается, исполнитель хита «Босоногий мальчик» щепетильно относится к каждой детали: от костюма до декораций. Если певцу что-то не нравится, то он может прервать работу, заявив: «Я выгляжу как дурак».

День вокалиста четко расписан. Агутина не волнуют сбои в чужом графике: если официально время работы закончилось, то певец уезжает по другим делам. Задержек и ночных съемок Леонид Агутин не приемлет, поэтому команде ничего не остается, как подстроиться под звезду, поведала Балайкина изданию StarHit.