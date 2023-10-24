Выглядят нелепо и старят: от таких вещей женщинам в возрасте 50+ лучше избавиться

Они есть почти у всех.

С годами наполнение гардероба неумолимо начинает меняться. Иногда женщины в попытках вернуть утраченную молодость приобретают лишь ультрамодные вещи. Другие дамы, напротив, не сильно заботятся о своем стиле, предпочитая удобную и немаркую одежду, подходящую для старушек.

На самом деле стилисты говорят, что женщинам за 50 нужно куда внимательнее относиться к шопингу. Ведь неправильно подобранные образы будут выглядеть нелепо и состарят еще больше.

Есть черный список одежды, от которой возрастным дамам точно стоит отказаться. И возглавляет его длина мини. Подобные вещи будут смотреться неуместно в любом случае, даже если к 50 годам удалось сохранить прекрасную фигуру. Лучше предпочесть более спокойную и невульгарную длину миди.

Также необходимо исключить из гардероба наряды кислотных оттенков, которые больше подходят для детей и подростков. Они точно не добавят облику элегантности. Осторожнее стоит использовать и «хищные» расцветки, которые имеют свойство удешевлять образ. Будет правильнее оставить анималистичный принт только для аксессуаров.

Обязательно нужно регулярно разбирать гардероб и избавляться от старых вещей. Стилисты советуют собирать базу — одежду, которая будет хорошо сочетаться друг с другом и не меняться под воздействием трендов.