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Выглядит жутко: россияне бьют тревогу из-за состояния супруги Преснякова

27 ноября 2022 17:30
Выглядит жутко: россияне бьют тревогу из-за состояния супруги Преснякова

Болезненно исхудала.

Наталья Подольская всегда отличалась стройность и подтянутой фигурой. Но последнее время вид певицы пугает поклонников.

В своих соцсетях Подольская посетовала, что сильно похудела после съемок в программе «Ледниковый период» – и теперь у нее совсем нет аппетита. Переживает Подольская и за состояние супруга Владимира Преснякова, который не смог присоединиться к семье в отпуске из-за осложнений после коронавируса.

Исполнительница поделилась фотографиями в купальнике, на которых особенно заметна ее худоба – и подписчики призвали ее срочно набрать в весе.

«Кушать надо маленький ежели в Москвах не кормят, езжай домой – там накормят», «Странные фото, тощая», «А по мне, как маманьке, ребрышки видать. Хочу покормить девочку», – писали в комментариях.

Выглядит жутко: россияне бьют тревогу из-за состояния супруги Преснякова
Фото: соцсети, Globallookpress.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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