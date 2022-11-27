Выглядит жутко: россияне бьют тревогу из-за состояния супруги Преснякова
Болезненно исхудала.
Наталья Подольская всегда отличалась стройность и подтянутой фигурой. Но последнее время вид певицы пугает поклонников.
В своих соцсетях Подольская посетовала, что сильно похудела после съемок в программе «Ледниковый период» – и теперь у нее совсем нет аппетита. Переживает Подольская и за состояние супруга Владимира Преснякова, который не смог присоединиться к семье в отпуске из-за осложнений после коронавируса.
Исполнительница поделилась фотографиями в купальнике, на которых особенно заметна ее худоба – и подписчики призвали ее срочно набрать в весе.
«Кушать надо маленький ежели в Москвах не кормят, езжай домой – там накормят», «Странные фото, тощая», «А по мне, как маманьке, ребрышки видать. Хочу покормить девочку», – писали в комментариях.