«Выглядит жалко»: Володина нашла способ вставить Успенской мозги на место

Василиса Володина специализируется на звездах и планетах. В последнее время эксперт в области астрологии не только радует поклонников новыми прогнозами, но и активно комментирует общественно-значимые события и новости шоу-бизнеса. Знаменитость не смогла пройти мимо очередной выходки Любови Успенской.

Отдыхая на солнышке в Дубае, певица решила порассуждать о нижнем белье. Облаченная в бикини исполнительница рассказала, что для повседневной жизни она предпочитает комплекты поскромнее, тогда как для любовных утех выбирает что-то яркое и эффектное. Володину откровения 69-летней артистки повергли в шок.

«Эпатаж трусами в 65 выглядит жалко», — жестко высказалась астролог.

Василиса Володина считает, что таким грязным способом Успенская пытается тщетно вернуть былую славу и завоевать внимание публики.