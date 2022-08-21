Выглядит великолепно: Стриженова впервые раскрыла правду о пластике
Телеведущая тщательно следит за внешностью.
53-летняя Екатерина Стриженова и сегодня способна дать фору более молодым коллегам. Мало кто может дать ведущей «Доброго утра» ее реальный возраст.
Этот повод неоднократно становился поводом для слухов о пластических операциях у актрисы. Уставшая от постоянных сплетен вокруг своей внешности Стриженова раз и навсегда расставила точки над i. Знаменитость впервые опровергла хирургические вмешательства и заявила — к услугам профильных специалистов она ни разу не прибегала.
«Для этого нужен какой-то реабилитационный период. А я постоянно в эфире. Вот когда тебя будут хоронить, тут о тебе пожалеют. А пока ты жива, да еще и работаешь, да еще и выглядишь нормально, значит, точно пьешь кровь младенцев и сделала 150 пластических операций», — заявила она порталу «7 Дней».