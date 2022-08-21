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Выглядит великолепно: Стриженова впервые раскрыла правду о пластике

21 августа 2022 13:30
Выглядит великолепно: Стриженова впервые раскрыла правду о пластике

Телеведущая тщательно следит за внешностью.

53-летняя Екатерина Стриженова и сегодня способна дать фору более молодым коллегам. Мало кто может дать ведущей «Доброго утра» ее реальный возраст.

Этот повод неоднократно становился поводом для слухов о пластических операциях у актрисы. Уставшая от постоянных сплетен вокруг своей внешности Стриженова раз и навсегда расставила точки над i. Знаменитость впервые опровергла хирургические вмешательства и заявила — к услугам профильных специалистов она ни разу не прибегала.

«Для этого нужен какой-то реабилитационный период. А я постоянно в эфире. Вот когда тебя будут хоронить, тут о тебе пожалеют. А пока ты жива, да еще и работаешь, да еще и выглядишь нормально, значит, точно пьешь кровь младенцев и сделала 150 пластических операций», — заявила она порталу «7 Дней».

Фото: Агентство-партнер: globallookpress.com
Алина Крылова
Алина Крылова
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