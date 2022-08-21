Выглядит великолепно: Стриженова впервые раскрыла правду о пластике

53-летняя Екатерина Стриженова и сегодня способна дать фору более молодым коллегам. Мало кто может дать ведущей «Доброго утра» ее реальный возраст.

Этот повод неоднократно становился поводом для слухов о пластических операциях у актрисы. Уставшая от постоянных сплетен вокруг своей внешности Стриженова раз и навсегда расставила точки над i. Знаменитость впервые опровергла хирургические вмешательства и заявила — к услугам профильных специалистов она ни разу не прибегала.