«Выглядит странно»: вот что сотворила с собой жена Уилла Смита

Джада Пинкетт , супруга Уилла Смита, прославилась не только своими отношениями со знаменитым актером, но и весьма успешной карьерой. Она снялась во множестве фильмов, среди которых, например, «Крик 2», «Матрица», а также выпустила несколько музыкальных альбомов и книг. При этом в последнее время Джада привлекает внимание не только своими успехами.

Дело в том, что артистка решила эпатировать публику и полностью отказалась от волос. Она бреет голову налысо, для торжественных мероприятий выбирает весьма экстравагантные наряды, а завершает образы пирсингом и другими аксессуарами.

И далеко не все фанаты принимают внешний вид знаменитости. Как пишут пользователи Сети, Джада выглядит неестественно и странно. Артистке нужно обратиться к стилисту, чтобы тот помог ей выбрать менее эпатажный образ.