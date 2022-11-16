Выглядит старше покойной матери: как сейчас живет 15-летняя дочь Юлии Началовой

Новое выступление Веры Алдониной на публике обернулось провалом. Дочь Юлии Началовой вышла на сцену и исполнила один из хитов Уитни Хьюстон, но нарвалась на травлю в Интернете.

Публике понравились вокальные данные звездной наследницы, но разочаровал ее внешний вид. Платье по фигуре и пышная укладка не впечатлили Интернет-пользователей, и те настоятельно посоветовали Алдониной найти стилиста. По мнению многих, 15-летняя Вера выглядит старше покойной матери.

Между тем Алдонина не обращает внимание на критику. В новом интервью начинающая артистка призналась, что не пользуется услугами стилиста и сама создает свои образы. Прислушивается знаменитость разве что к любимой бабушке, заменившей ей маму. «Бабушка — моя главная поддержка и опора», — подметила Вера в беседе с «Московским комсомольцем ».

Также Вера призналась, что твердо решила связать жизнь с творчеством, но пока не определилась, кем именно хочет стать — певицей или актрисой. Почти все свое время наследница Началовой посвящает учебе и занятиям в школьной театральной студии, где играет в мюзиклах, поставленных на английском языке.