«Выглядит старше матери»: Сябитова показала изменившуюся до неузнаваемости дочь

Роза Сябитова оказалась примерной бабушкой. Главная телесваха страны охотно помогает единственной дочери Ксении ухаживать за маленькой наследницей, которую счастливые родители назвали Мирославой.

Чтобы скрасить будни, ведущая шоу «Давай поженимся!» решила устроить танцы прямо во время уборки, которую делала в своем подмосковном особняке. Вооружившись пылесосом, Сябитова лихо отплясывала под один из хитов Фредди Меркьюри, записывая свое импровизационное выступление на камеру.

Роликом, в котором засветилась и Ксения, звезда поделилась в своем Telegram-канале. Больше всего подписчиков удивил не танец телеведущей, а то, что она показала свою изменившуюся до неузнаваемости дочь.

Звездная наследница, представшая в кадре в халате и бигуди, подыграла матери, но ее юмор поняли не все. Фолловеры пришли к выводу, что Ксения запустила себя. «Выглядит старше матери», «Дочь будто выплыла из 50-х годов», — подметили пользователи Сети в комментариях.