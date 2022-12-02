Выглядит старше Лукаса: время оказалось беспощадно с красавчиком Шанди из «Клона»

Фанаты не могут сдержать свое удивление при виде артиста.

Марселу Новаэс стал мировой звездой благодаря сериалу «Клон», где исполнил роль Алешандри Шанди Кордейру де Соуза. Успех позволил ему заключить контракт с телестудией Globo, что открыло ему двери в десятки других ярких проектов.

На протяжении многих лет Новаэс увеличивал свою популярность в странах Латинской Америки. Он принимал участие в десятках сериалов и фильмов, став одним из самых известных актеров континента и завоевав многочисленную армию поклонников.

При этом подобная работоспособность сказалась на внешности знаменитости. Марселу продолжает активно следить за собой, но поклонники отмечают многочисленные возрастные изменения, которые произошли за 20 лет с выхода «Клона». Сегодня артист выглядит значительно старше своих лет, а добавляют возраста его седые волосы и борода, что с удивлением отмечают его фанаты в социальных сетях.