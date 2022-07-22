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Киноафиша Статьи «Выглядит нелепо»: Успенская не стала молчать о выходе дочери на сцену

«Выглядит нелепо»: Успенская не стала молчать о выходе дочери на сцену

22 июля 2022 16:50
«Выглядит нелепо»: Успенская не стала молчать о выходе дочери на сцену

Певица рассказала о таланте наследницы.

Любовь Успенская никогда не скрывала, что мечтает сделать из дочери Татьяны Плаксиной настоящую звезду. Но при этом певица не собирается давать ей никаких поблажек. По ее словам, для нее не важны родственные связи, ведь превыше всего она ценит талант. В интервью изданию «7 дней» Успенская привела в пример многих звездных отпрысков, которых родители пытаются «раскрутить», несмотря на очевидное отсутствие вокальных навыков.

«Выглядит нелепо», — отметила певица.

С Татьяной такого не произойдет, уверена Любовь. Успенская не стала молчать о выходе дочери на сцену, заявив, что у Плаксиной совсем другое чувство музыки и стиль исполнения, чем у нее. Кроме того, певица поставила перед дочерью высокую планку и даже наняла для нее профессионалов. Успенская сама выступает продюсером Плаксиной, не жалея средств на подготовку. Она считает, что тот уровень выступления, который продемонстрирует вскоре Татьяна, не позволит предположить, что девушка получила славу лишь благодаря протекции мамы.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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