Выглядит нелепо: дочь Киркорова накрасили, словно взрослую женщину (фото)
Детское личико испортили косметикой.
Алле-Виктории досталась щедрая порция критики из-за слишком дерзкого маникюра. Но это далеко не первый ее эксперимент с внешностью.
Сейчас в Сети горячо обсуждают чересчур длинные ногти 11-летней звездной наследницы. А прежде многие были в шоке от макияжа дочери Филиппа Киркорова.
С косметикой старшая сестра Мартина познакомилась, когда ей было всего восемь лет. В соцсетях поп-король опубликовал снимки с детьми, сделанные в парке развлечений. Народ обратил внимание, что у Аллы-Виктории синие тени на глазах и блеск на губах.
Интернет-пользователи осудили певца за то, что он позволил девочке накраситься, словно она взрослая женщина. Хейтеры заявили, что Алла-Виктория стала похожа на артистку цирка лилипутов.
«Во что вы милое детское личико превращаете?» — набросились фолловеры на музыканта. Но экс-супруг Пугачевой не из тех, кто дорожит чужим мнением.