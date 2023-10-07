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Выглядит нелепо: дочь Киркорова накрасили, словно взрослую женщину (фото)

7 октября 2023 19:45
Выглядит нелепо: дочь Киркорова накрасили, словно взрослую женщину (фото)

Детское личико испортили косметикой.

Алле-Виктории досталась щедрая порция критики из-за слишком дерзкого маникюра. Но это далеко не первый ее эксперимент с внешностью.

Сейчас в Сети горячо обсуждают чересчур длинные ногти 11-летней звездной наследницы. А прежде многие были в шоке от макияжа дочери Филиппа Киркорова.

С косметикой старшая сестра Мартина познакомилась, когда ей было всего восемь лет. В соцсетях поп-король опубликовал снимки с детьми, сделанные в парке развлечений. Народ обратил внимание, что у Аллы-Виктории синие тени на глазах и блеск на губах.

Интернет-пользователи осудили певца за то, что он позволил девочке накраситься, словно она взрослая женщина. Хейтеры заявили, что Алла-Виктория стала похожа на артистку цирка лилипутов.

«Во что вы милое детское личико превращаете?» — набросились фолловеры на музыканта. Но экс-супруг Пугачевой не из тех, кто дорожит чужим мнением.

Выглядит нелепо: дочь Киркорова накрасили, словно взрослую женщину (фото)
Фото: соцсети, Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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