Выглядит нелепо: дочь Киркорова накрасили, словно взрослую женщину (фото)

Алле-Виктории досталась щедрая порция критики из-за слишком дерзкого маникюра. Но это далеко не первый ее эксперимент с внешностью.

Сейчас в Сети горячо обсуждают чересчур длинные ногти 11-летней звездной наследницы. А прежде многие были в шоке от макияжа дочери Филиппа Киркорова.

С косметикой старшая сестра Мартина познакомилась, когда ей было всего восемь лет. В соцсетях поп-король опубликовал снимки с детьми, сделанные в парке развлечений. Народ обратил внимание, что у Аллы-Виктории синие тени на глазах и блеск на губах.

Интернет-пользователи осудили певца за то, что он позволил девочке накраситься, словно она взрослая женщина. Хейтеры заявили, что Алла-Виктория стала похожа на артистку цирка лилипутов.