Выглядит на все 60: на Лену Полено из «Счастливы вместе» без слез не взглянешь (жуткое фото)

Актриса Юлия Захарова прославилась благодаря съемкам в популярном ситкоме «Счастливы вместе». Женщина сыграла Лену Полено, соседку семьи Букиных. Сегодня артистке 43 года, но выглядит она намного старше. А ее появление на похоронах Вячеслава Гришечкина поразило поклонников.

Захарова заявилась на церемонию прощания в нетрезвом виде. Звезда вела себя неадекватно, заявляя, что не верит в смерть друга. По словам Юлии, всего две недели назад она общалась с Вячеславом, и тот был совершенно здоров, передает Telegram-канал Shot.

Многие предположили, что артистка тяжело переживает горе, но ее внешность наводит и на другие версии. Известно, что Гришечкин скончался из-за проблем со здоровьем, вызванных алкоголем. Многие считают, что с ним могла злоупотреблять и звезда «Счастливы вместе». Недаром актрису не пригласили в продолжение проекта.