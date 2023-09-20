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Выглядит на все 60: на Лену Полено из «Счастливы вместе» без слез не взглянешь (жуткое фото)

20 сентября 2023 20:45
Выглядит на все 60: на Лену Полено из «Счастливы вместе» без слез не взглянешь (жуткое фото)

Звезда изменилась до неузнаваемости.

Актриса Юлия Захарова прославилась благодаря съемкам в популярном ситкоме «Счастливы вместе». Женщина сыграла Лену Полено, соседку семьи Букиных. Сегодня артистке 43 года, но выглядит она намного старше. А ее появление на похоронах Вячеслава Гришечкина поразило поклонников.

Захарова заявилась на церемонию прощания в нетрезвом виде. Звезда вела себя неадекватно, заявляя, что не верит в смерть друга. По словам Юлии, всего две недели назад она общалась с Вячеславом, и тот был совершенно здоров, передает Telegram-канал Shot.

Многие предположили, что артистка тяжело переживает горе, но ее внешность наводит и на другие версии. Известно, что Гришечкин скончался из-за проблем со здоровьем, вызванных алкоголем. Многие считают, что с ним могла злоупотреблять и звезда «Счастливы вместе». Недаром актрису не пригласили в продолжение проекта.

Выглядит на все 60: на Лену Полено из «Счастливы вместе» без слез не взглянешь (жуткое фото)

«Бедная, без слез не взглянешь», «Господи, лицо спившейся женщины», — сокрушаются в Сети.

Фото: Кадр из сериала «Счастливы вместе», кадр из видео Telegram-канала «Shot»
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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