«Выглядит на все 40»: в Сети обсуждают фото с 25-летия Анастасии Решетовой

23 января модель Анастасия Решетова отметила свой 25-й день рождения и пообещала фанатам выложить кадры с праздника чуть позже. А пока Настя разместила пост со своим фото в Instagram-аккаунте. На снимке Решетова позирует в темно-синем приталенном платье-миди в белый горох и белых босоножках на высоком каблуке. На шее у звезды красуется лента, повязанная в форме банта в тон платью. «Новый год моей жизни — новый этап. Жду от него самых ярких эмоций, правильных людей, громких побед и испытаний», — подписала звезда.

Преданные поклонники Решетовой тепло поздравили кумира с праздником, а вот хейтеры, как обычно, прошлись по ее внешности. «Она на все 40 выглядит», — сделала весьма «сомнительный» комплимент одна из подписчиц. «Даже если и на 40 выглядит, дай бог всем такую внешность и фигуру в таком возрасте», — парировали фанаты.

Также под постом разгорелась бурная дискуссия по поводу того, сколько же на самом деле лет исполнилось Решетовой. Небольшая путаница в комментариях по поводу реального возраста звезды возникла из-за того, что некоторые поклонники перепутали дату рождения модели — 23 января — с числом исполнившихся ей лет. Поэтому часть язвительных комментариев хейтеров была посвящена неумению модели считать. «Ей не 23, она уже который год пишет, что 23», «Снова 23? Два года назад было!» — возмущались пользователи, введенные в заблуждение.