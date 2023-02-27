Выглядит моложе собственной дочери: Бородина взорвала Сеть фотографией 86-летней бабушки

Ксения Бородина не стесняется делиться с поклонниками деталями своей личной жизни. В блогах звезда «Дома-2» откровенно рассказывает о своей семье и регулярно публикует снимки, которые не оставляют подписчиков равнодушными.

Так, несколько дней назад знаменитость поделилась семейным фото, на котором показала не только своих дочерей, но и маму с бабушкой. Снимок же она приурочила ко дню рождения родственницы, которая отметила свое 86-летие.

Подписчики Бородиной не прошли мимо ее публикации. В комментариях фанаты осыпали именинницу комплиментами, отметив, как молодо и эффектно она выглядит. Некоторые даже в шутку заметили, что бабушка Бородиной вполне может дать фору своей знаменитой внучке.