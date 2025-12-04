«Выглядит космически круто»: не зря «Зверополис 2» собрал $556 млн за уик-энд – есть 3 причины пойти на него в кино сразу 4 декабря

Понравится даже тем, кто не фанател по первой части.

«Зверополис 2» стартовал в мировом прокате с оглушительным успехом, собрав за первый уик-энд $556 миллионов по миру. Это абсолютный рекорд для анимации и четвертый результат в истории кинопроката вообще.

В России премьера намечена на 4 декабря. И есть целых 3 причины, почему на него стоит сходить, даже если вы не фанат первой части.

Это не «сиквел ради сиквела»

Хотя с выхода первого «Зверополиса» прошло 9 лет, по сюжету мульта – всего неделя. И это большой плюс, потому что сценаристы не выдумывали какую-то рандомную идею ради попытки собрать кассу. Это тот случай, когда у создателей есть идея и она постепенно продвигается.

Джуди Хоппс и Ник Уайлд теперь напарники в полиции, но их тандем дает первую трещину. Новое дело – поимка хитроумного змея Гэри – снова бросит их в водоворот событий, расширит границы города и ответит на вопрос, почему в первой части почти не было птиц и рептилий.

Куча отсылок для взрослых

Да, в первую очередь это яркое кино для семейного просмотра. Но создатели щедро намешали отсылок, которые оценят зрители постарше – тут пасхалки и к «Наследникам», и к «Сиянию» и даже «Чужому».

При этом все сделано с такой искренней любовью к миру и персонажам, что это чувствуется в каждой сцене. Неудивительно, что студия уже задумывается о третьей части.

Визуал

Для многих первый «Зверополис» остался в памяти красочным, теплым и очень динамичным. Вторая часть вызывает то же самое теплое чувство «ну наконец-то!». Она возвращает в яркий, н евероятно детализированный город, который «дышит и движется».

«Картина по-прежнему радует своей динамикой, яркостью и той невероятной проработкой деталей, в которой Зверополис всегда был хорош. Локации живут так, будто у каждого здания есть собственная биография.

Анимация местами выглядит космически круто, и просто приятно наблюдать за тем, как этот город дышит и движется. Здесь всё постоянно куда-то бежит, что-то рушится, кто-то за кем-то гонится, действие не провисает, и мозг сам отключается, уступая место простому удовольствию», – гласит один из отзывов.

В общем, как отмечают зрители, уже посмотревшие новинку, «Зверополис 2» – это та история, к которой приятно возвращаться. Это шанс на два часа забыть о взрослых проблемах и снова почувствовать то самое волшебство. Так что поход в кино точно не помешает всем, кто устал от рутины.

