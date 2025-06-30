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Выглядит как школьник, ведет себя как бандит: сын звезды «Интернов» получил два года тюрьмы

30 июня 2025 14:17
Выглядит как школьник, ведет себя как бандит: сын звезды «Интернов» получил два года тюрьмы

Подросток полностью раскаялся и признал вину.

В семье Вадима Демчога, знаменитого доктора Купитмана из «Интернов», случился громкий скандал. Его 20-летний сын Вильям угодил за решётку — суд отправил его в исправительную колонию общего режима на два года. Молодой человек стал звеном в цепочке телефонных мошенников. В феврале прошлого года он работал дроппером — через него обналичили деньги, выманенные у пенсионера.

Жертвой аферы стал 82-летний дедушка. Мошенники убедили его перевести 490 тысяч рублей, которые потом попали на карту Вильяма Демчога. Парень получил деньги, обналичил и передал их подельникам. Всего группа выманила у пожилых людей около 1,8 млн рублей.

Вильям полностью признал свою вину и возместил ущерб пострадавшему, но это не спасло его от реального срока. Теперь ближайшие два года сын актёра проведёт в колонии, отбывая наказание за участие в обмане.

Для поклонников Вадима Демчога эта новость стала ударом. Сам актёр в последние годы отошёл от громких ролей, сосредоточившись на театре и философии. После «Интернов» он ушёл с экранов, создал собственный театр «Арлекиниада» и даже стал ведущим шоу «Выживалити».

В личной жизни у Демчога тоже всё непросто. Со своей взрослой дочерью он не поддерживает связь, а недавно завёл роман с медсестрой, которая младше его на три десятка лет. Но теперь внимание к актёру снова приковано не из-за его ролей, а из-за сына, который пошёл совсем не по стопам отца.

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Фото: Кадр из сериала «Интерны»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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