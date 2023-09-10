Выглядит как ровесник Бабкиной: лысеющему Гору не помогла даже дорогая операция

Евгений Гор никогда не скрывал, как трепетно относится к собственной внешности. Популярный артист тщательно готовит образы перед выступлениями, а в обычной жизни отличается изящными, но скромными нарядами. А несколько лет назад он решился на дорогостоящую операцию по пересадке волос.

Как отмечал артист, его смущали залысины, поэтому он обратился к врачам. И первое время его прическа заметно улучшилась. Однако на недавних кадрах стало заметно, что Гор вновь начал лысеть. В своих социальных сетях артист выложил снимок, который сделал во время насыщенных гастролей. И на нем видны изменения в прическе музыканта.

Поклонники не смогли пройти мимо неожиданного кадра. Часть фанатов призналась, что артист теперь выглядит как ровесник Надежды Бабкиной, а другие пожелали ему удачи с восстановлением волос.