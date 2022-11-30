Выглядит как нищенка: вы обомлеете от самой богатой женщины планеты (фото)

Франсуаза Бетанкур-Майерс известна на весь мир как наследница косметической империи L’Oreal. Эксперты оценивают ее состояние почти в 74,8 млрд долларов. При этом богатейшая женщина мира отличается скромностью и не стремится кичиться своими доходами.

С раннего детства Франсуаза не интересовалась финансами своей семьи. В юности она увлекалась игрой на фортепиано и изучением Библии, но в начале 2000-х была вынуждена обратить внимание на свои доходы, когда мошенник попытался обманным путем украсть состояние ее матери. С того времени знаменитость полностью распоряжается своими финансами.

Богатейшая женщина мира, несмотря на свой статус, выбрала весьма скромный и закрытый образ жизни. Она не появляется на светских мероприятиях и все силы тратит на семью и бизнес. Помимо этого, она занимается благотворительностью и руководит фондом Bettencourt Schueller Foundation, который поддерживает научные и культурные исследования во Франции и помогает семьям с детьми, страдающими аутизмом.

Скромность появляется и во внешнем виде Франсуазы. Она не любит престижные бренды и одевается в самых простых магазинах. Как не однократно замечали журналисты, внешне по главе L’Oreal никогда нельзя предположить, каким богатством и влиянием она обладает.