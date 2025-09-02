«Выглядит как фан-анимация»: когда выйдет 3-й сезон «Магической битвы» — теперь есть и дата, и трейлер, смутивший зрителей (видео)

Помните, мы недавно рассказывали, что третий сезон «Магической битвы», возможно, увидим только в 2027? Но тогда мы призывали не паниковать раньше времени и дождаться специального ивента в честь 5-летия аниме, который прошел 31 августа.

И вот он, наконец, тот самый момент с радостными новостями! Мы получили дату выхода 3-го сезона, и ждать осталось не так долго. Плюс, есть еще несколько приятных анонсов. Но давайте обо всем по порядку.

Когда выйдет третий сезон «Магической битвы»?

Он стартует уже в январе 2026 года и будет разбит на две части. Точную дату релиза первой части объявят чуть позже.

А пока можно полюбоваться крутым трейлером. Кстати, в нём на пару секунд можно заметить нового героя — Наою Зенина.

Какая еще крутая новость?

Уже 7 ноября этого года в кинотеатрах выйдет фильм по «Магической битве». В него войдет арка Сибуи и пара серий из третьего сезона.

Учитывая, что в России по такому же принципу показывали и «Дандадан», и «Гачиактуту», есть все шансы, что и «Магичку» мы тоже увидим на большом экране.

Какие еще анонсы были на стриме?

Всего организаторы сделали пять анонсов. О двух самых главных — дате сезона и кинопремьере — вы уже знаете. А вот и остальные три:

в мобильной игре Phantom Parade начнется новая арка;

пройдет выставка, посвященная второму сезону (пока неизвестно, где и когда);

летом 2026 года нас ждет особый фест.

Что зрители говорят про тизер?

Вообще, многие были приятно удивлены, что нас не оставили в неведении касаемо дат, да еще и показали такую крутую затравку. Так что и комментарии в сети соответствующие:

«Боже! Ааааа! Я даже не ждала так скоро — в январе! Как я счастлива😭😭😭»,

«Афигеть, не думал. что так скоро выйдет! Просто огонь!»,

«Вот она, Маппа🔥».

Правда, есть и те, кто не оценил качество рисовки:

«Что с рисовкой? Я вообще понять не могу»,

«Эээ, рисовка явно хуже, чем во втором сезоне»,

«Это выглядит как фан-анимация…».

В любом случае, тут кому как. Главное — даты теперь есть. А пока можете сами посмотреть тизер и составить свое мнение.

