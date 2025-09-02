Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Выглядит как фан-анимация»: когда выйдет 3-й сезон «Магической битвы» — теперь есть и дата, и трейлер, смутивший зрителей (видео)

«Выглядит как фан-анимация»: когда выйдет 3-й сезон «Магической битвы» — теперь есть и дата, и трейлер, смутивший зрителей (видео)

2 сентября 2025 12:19
«Выглядит как фан-анимация»: когда выйдет 3-й сезон «Магической битвы» — теперь есть и дата, и трейлер, смутивший зрителей (видео)

Заодно рассказываем про еще 4 крутых анонса.

Помните, мы недавно рассказывали, что третий сезон «Магической битвы», возможно, увидим только в 2027? Но тогда мы призывали не паниковать раньше времени и дождаться специального ивента в честь 5-летия аниме, который прошел 31 августа.

И вот он, наконец, тот самый момент с радостными новостями! Мы получили дату выхода 3-го сезона, и ждать осталось не так долго. Плюс, есть еще несколько приятных анонсов. Но давайте обо всем по порядку.

Когда выйдет третий сезон «Магической битвы»?

«Выглядит как фан-анимация»: когда выйдет 3-й сезон «Магической битвы» — теперь есть и дата, и трейлер, смутивший зрителей (видео)

Он стартует уже в январе 2026 года и будет разбит на две части. Точную дату релиза первой части объявят чуть позже.

А пока можно полюбоваться крутым трейлером. Кстати, в нём на пару секунд можно заметить нового героя — Наою Зенина.

Какая еще крутая новость?

Уже 7 ноября этого года в кинотеатрах выйдет фильм по «Магической битве». В него войдет арка Сибуи и пара серий из третьего сезона.

Учитывая, что в России по такому же принципу показывали и «Дандадан», и «Гачиактуту», есть все шансы, что и «Магичку» мы тоже увидим на большом экране.

Какие еще анонсы были на стриме?

«Выглядит как фан-анимация»: когда выйдет 3-й сезон «Магической битвы» — теперь есть и дата, и трейлер, смутивший зрителей (видео)

Всего организаторы сделали пять анонсов. О двух самых главных — дате сезона и кинопремьере — вы уже знаете. А вот и остальные три:

  • в мобильной игре Phantom Parade начнется новая арка;
  • пройдет выставка, посвященная второму сезону (пока неизвестно, где и когда);
  • летом 2026 года нас ждет особый фест.

Что зрители говорят про тизер?

Вообще, многие были приятно удивлены, что нас не оставили в неведении касаемо дат, да еще и показали такую крутую затравку. Так что и комментарии в сети соответствующие:

«Боже! Ааааа! Я даже не ждала так скоро — в январе! Как я счастлива😭😭😭»,

«Афигеть, не думал. что так скоро выйдет! Просто огонь!»,

«Вот она, Маппа🔥».

Правда, есть и те, кто не оценил качество рисовки:

«Что с рисовкой? Я вообще понять не могу»,

«Эээ, рисовка явно хуже, чем во втором сезоне»,

«Это выглядит как фан-анимация…».

В любом случае, тут кому как. Главное — даты теперь есть. А пока можете сами посмотреть тизер и составить свое мнение.

Ранее мы писали: «Лучше оригинала»: ИИ показал, как бы выглядела «Магическая битва» в 90-х — правда, над одним героем «время не властно» (фото)

Фото: Кадры из аниме «Магическая битва»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Насмеялись из-за 9-го эпизода «Дандадан»? А теперь о грустном: серий осталось не так много — вот даты выхода Насмеялись из-за 9-го эпизода «Дандадан»? А теперь о грустном: серий осталось не так много — вот даты выхода Читать дальше 2 сентября 2025
Попросили ИИ найти замену «Ментовским войнам»: за минуту назвал хит от HBO, британскую драму и сомнительное французское аниме Попросили ИИ найти замену «Ментовским войнам»: за минуту назвал хит от HBO, британскую драму и сомнительное французское аниме Читать дальше 1 сентября 2025
«Нежное, умное и невероятно душевное»: ИИ посоветовал 3 аниме, похожих на «Унесенные призраками» — понятно, откуда оценки 8+ «Нежное, умное и невероятно душевное»: ИИ посоветовал 3 аниме, похожих на «Унесенные призраками» — понятно, откуда оценки 8+ Читать дальше 1 сентября 2025
Мечтаете посмотреть «Доктор Стоун», но путаетесь в порядке? Полная хронология и гайд по просмотру уже здесь Мечтаете посмотреть «Доктор Стоун», но путаетесь в порядке? Полная хронология и гайд по просмотру уже здесь Читать дальше 1 сентября 2025
250 млн просмотров на Netflix было мало: «Кейпоп-охотницы на демонов» побили еще один рекорд — он держался 48 лет 250 млн просмотров на Netflix было мало: «Кейпоп-охотницы на демонов» побили еще один рекорд — он держался 48 лет Читать дальше 31 августа 2025
Несбыточная мечта Миядзаки: роботы в «Небесном замке Лапута» не говорили ни слова, но их роль куда важнее, чем кажется на первый взгляд Несбыточная мечта Миядзаки: роботы в «Небесном замке Лапута» не говорили ни слова, но их роль куда важнее, чем кажется на первый взгляд Читать дальше 31 августа 2025
Не Хаяо Миядзаки, но тоже круто: 6 аниме от студии Ghibli, которые вы могли пропустить — о любви, созидании и взрослении Не Хаяо Миядзаки, но тоже круто: 6 аниме от студии Ghibli, которые вы могли пропустить — о любви, созидании и взрослении Читать дальше 31 августа 2025
Когда выйдут сразу все серии «Гачиакуты»? Любители смотреть залпом, присаживайтесь — ждать придется немало Когда выйдут сразу все серии «Гачиакуты»? Любители смотреть залпом, присаживайтесь — ждать придется немало Читать дальше 30 августа 2025
Вычеркнул Скорсезе, не дал шанса Тарантино: в личном топе Джеки Чана только один боевик — и в нем он снимался сам Вычеркнул Скорсезе, не дал шанса Тарантино: в личном топе Джеки Чана только один боевик — и в нем он снимался сам Читать дальше 3 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше