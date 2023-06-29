«Выглядит как его бабушка»: что стало с единственной женой Нагиева (фото)

Дмитрий Нагиев лишь однажды решился связать себя узами брака. Актер 13 лет был женат на радиоведущей Алисе Шер, подарившей ему сына Кирилла. Отправляясь в ЗАГС со звездой экрана, журналистка и представить не могла, что ее ждет.

Супруги расстались больше 10 лет назад, но Шер для всех так и осталась женой или бывшей женой Нагиева. Шер сокрушается из-за того, что поклонники актера буквально «рассматривают ее под микроскопом». Всем интересно узнать, как выглядит женщина, которой удалось захомутать такого мачо и ловеласа.

Меж тем похвастаться Шер нечем. В этом году ей исполнилось 57 лет. Журналистка замуж больше не вышла. К тому же она сильно постарела и поправилась. Сегодня многим с трудом верится, что подурневшая писательница когда-то была супругой Нагиева, который, в отличие от нее, по-прежнему остается красавцем. «Выглядит как его бабушка», — пишут в Сети.