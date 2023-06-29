«Выглядит как его бабушка»: что стало с единственной женой Нагиева (фото)
Такому мачо не пара.
Дмитрий Нагиев лишь однажды решился связать себя узами брака. Актер 13 лет был женат на радиоведущей Алисе Шер, подарившей ему сына Кирилла. Отправляясь в ЗАГС со звездой экрана, журналистка и представить не могла, что ее ждет.
Супруги расстались больше 10 лет назад, но Шер для всех так и осталась женой или бывшей женой Нагиева. Шер сокрушается из-за того, что поклонники актера буквально «рассматривают ее под микроскопом». Всем интересно узнать, как выглядит женщина, которой удалось захомутать такого мачо и ловеласа.
Меж тем похвастаться Шер нечем. В этом году ей исполнилось 57 лет. Журналистка замуж больше не вышла. К тому же она сильно постарела и поправилась. Сегодня многим с трудом верится, что подурневшая писательница когда-то была супругой Нагиева, который, в отличие от нее, по-прежнему остается красавцем. «Выглядит как его бабушка», — пишут в Сети.